Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет-амфибия сбросил 264 тонны воды на горящие леса в Иркутской области 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
264 тонны воды сбросили на горящие леса под Иркутском
Фото: РИА Новости
Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России доставил 264 тонны воды для ликвидации лесных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.
Как отметили в МЧС, в течение прошлых суток на территории Прибайкалья действовал 101 лесной пожар на площади более 45 тыс. га. Было ликвидировано 24 пожара на общей площади 709,7 га. "Самолет Бе-200 МЧС России привлекался к тушению лесных пожаров в Качугском и Иркутском районах. Всего над пожарами было сброшено 264 тонны воды. В Качугском районе ликвидировано 400 метров горящей кромки, в Иркутском районе ликвидировано 700 метров кромки лесного пожара", — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что в понедельник самолет-амфибия продолжит тушить пожары в лесах Качугского района. Забор воды производится на акватории озера Байкал.
В настоящее время в регионе действует 77 пожаров на площади более 47 тыс. га. В зоне контроля действуют 26 лесных пожаров на общей площади около 30 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении действующих пожаров задействовано 700 человек и 129 единиц техники. Для мониторинга и обслуживания лесных пожаров от министерства лесного комплекса и МЧС России задействованы 14 воздушных судов.
В лесах Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 600 пожаров, общая площадь составила более 81 тыс. га.
В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За лесопожарный сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1 096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
ТАСС: последние новости
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 В Краснодарском крае арестовали подозреваемую в убийстве ребенка В Краснодарском крае арестовали подозреваемую в убийстве ребенка ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта в 12 регионах РФ ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта в 12 регионах РФ
Комментарии 1
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Видео
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение