264 тонны воды сбросили на горящие леса под Иркутском

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России доставил 264 тонны воды для ликвидации лесных пожаров в Иркутской области . Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметили в МЧС, в течение прошлых суток на территории Прибайкалья действовал 101 лесной пожар на площади более 45 тыс. га. Было ликвидировано 24 пожара на общей площади 709,7 га. "Самолет Бе-200 МЧС России привлекался к тушению лесных пожаров в Качугском и Иркутском районах. Всего над пожарами было сброшено 264 тонны воды. В Качугском районе ликвидировано 400 метров горящей кромки, в Иркутском районе ликвидировано 700 метров кромки лесного пожара", — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в понедельник самолет-амфибия продолжит тушить пожары в лесах Качугского района. Забор воды производится на акватории озера Байкал.

В настоящее время в регионе действует 77 пожаров на площади более 47 тыс. га. В зоне контроля действуют 26 лесных пожаров на общей площади около 30 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении действующих пожаров задействовано 700 человек и 129 единиц техники. Для мониторинга и обслуживания лесных пожаров от министерства лесного комплекса и МЧС России задействованы 14 воздушных судов.

В лесах Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 600 пожаров, общая площадь составила более 81 тыс. га.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За лесопожарный сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1 096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа.