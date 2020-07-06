Во время тренировки футбольного клуба "Знамя труда" из Орехово-Зуево во вратаря молодежной команды 16-летнего Ивана Забровского ударила молния. Во время разминки вратарь тренировался отдельно от полевых игроков и неожиданно для всех электрический разряд ударил прямо в него. При это ни дождя ни грома до этого на улице не было. Никаких электронных устройств у Ивана с собой тоже не было. Так трагически сложились для футболиста обстоятельства. Забровского доставили в люберецкую больницу и ввели в искусственную кому. Врачам необходимо понять, получил ли спортсмен внутренние ожоги. Состояние Ивана стабильное.
Получивший удар молнии футболист попал на видео
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