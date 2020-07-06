В Волгоградской области девочку убило током в фонтане 

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Волгоградской области девочка погибла от удара током, когда пыталась достать упавшую кепку из уличного фонтана. Как сообщается на сайте регионального СК, трагедия произошла в центральном парке станицы Берёзовской.

Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив её достать, ребёнок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током, — говорится в сообщении.

Подруга 9-летней школьницы пыталась оказать ей помощь, однако не смогла вытащить девочку своими силами. Ей на помощь подоспели взрослые. Несмотря на все усилия, спасти ребёнка не удалось. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой.

По данным СК, причиной короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки по признакам преступления причинение смерти по неосторожности, — отмечается на сайте ведомства.

Следователи произвели выемки, а также изъяли всю документацию, связанную со строительством объекта.