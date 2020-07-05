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В Выборге 17-летний рецидивист убил 88-летнего старика 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
В Выборге 17-летний рецидивист убил 88-летнего старика
Фото: depositphotos.com
В городе Выборг Ленинградской области 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, зарезал 88-летнего пенсионера и поджег его квартиру. Преступник задержан и уже дал признательные показания, сообщили 5 июля в следственном управлении СКР по Ленобласти.
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела нашли в ночь на воскресенье после тушения пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге. Сразу же стало понятно, что речь идет об убийстве, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Одновременно от местной жительницы поступило сообщение о пропаже 17-летнего сына, который уже не раз уходил из дома.
«В ходе поисковых и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции была обнаружена куртка несовершеннолетнего, в которой находился паспорт и два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.
Вскоре подозреваемый юноша был задержан и дал признательные показания в убийстве.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавших совершению злодеяния несовершеннолетним гражданином.
«В ходе предварительного следствия также будет дана оценка деятельности органов профилактики», — отметили в следственном управлении.
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Происшествия , Криминал , Пожары , СКР , Выборг , Ленинградская область
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