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В Польше разбился спортивный самолет 

Lenta.ru и ещё 6 50 минут назад
Самолет разбился в Польше
Фото: РИА Новости
В аэропорту Кросно (Польша) разбился небольшой спортивный самолет. Об этом сообщает портал terazkrosno.pl.
Авария произошла около 8 утра по местному времени. Rand Robinson KR-1 упал на частной территории — сначала самолет врезался в фонарь, затем в ограждение. При падении летательный аппарат задел припаркованный легковой автомобиль.
На борту находился только 69-летний пилот, он получил легкие травмы и самостоятельно выбрался из самолета. Причина падения самолета устанавливается.
В июне сообщалось, что в Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, двое человек пострадали.
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Происшествия , В мире , Войска , Оружие , Польша
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