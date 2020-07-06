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Москвич украл пуховики на шесть миллионов рублей 

Мослента и ещё 6 58 минут назад
Москвич украл пуховики на шесть миллионов рублей
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестный украл пуховики и куртки на 6,7 миллиона рублей со склада на востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».
Заявление о краже поступило от директора фирмы. По данным полиции, вор отжал заднюю стенку складского помещения и проник внутрь.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
Ранее в районе Бирюлево Западное в Москве 25-летний мужчина украл со складского помещения фисташки и вывез их двумя грузовиками. Позже оказалось, что злоумышленник — знакомый потерпевшего, он имел запасные ключи от склада и готовился к краже фисташек заранее.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Москва
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