Москвич украл пуховики на шесть миллионов рублей 

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Москве неизвестный украл пуховики и куртки на 6,7 миллиона рублей со склада на востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Заявление о краже поступило от директора фирмы. По данным полиции, вор отжал заднюю стенку складского помещения и проник внутрь.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее в районе Бирюлево Западное в Москве 25-летний мужчина украл со складского помещения фисташки и вывез их двумя грузовиками. Позже оказалось, что злоумышленник — знакомый потерпевшего, он имел запасные ключи от склада и готовился к краже фисташек заранее.