Факт нахождения актёра Михаила Ефремова за рулём автомобиля, попавшего в ДТП со смертельных исходом, подтверждается записями с видеокамер. Об этом 6 июля заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению адвоката, заявление Ефремова о его невиновности будут опровергнуты в суде. Доказательства вины актёра, по мнению Добровинского, позволят это сделать.