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Адвокат заявил о доказательствах вины Ефремова в ДТП 

ИА Regnum и ещё 6 51 минуту назад
Факт нахождения актёра Михаила Ефремова за рулём автомобиля, попавшего в ДТП со смертельных исходом, подтверждается записями с видеокамер. Об этом 6 июля заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению адвоката, заявление Ефремова о его невиновности будут опровергнуты в суде. Доказательства вины актёра, по мнению Добровинского, позволят это сделать.
«Существуют записи камер видеонаблюдения из которых видно, что он был один в машине и он был за рулем. К тому же существуют показания свидетелей, которые видели господина Ефремова выходящего из машины. Это делает обстоятельства понятными, что Ефремов был участником страшной трагедии и находился за рулем. Все остальные сомнения отпали», — сказал Добровинский.
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Происшествия , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
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