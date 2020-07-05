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В Хабаровском крае в реке утонули трое детей 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
В Хабаровском крае в реке утонули трое детей
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции Хабаровского края и спасатели МЧС направились в район села Мариинского в Ульчском районе края, откуда поступило сообщение о гибели трех детей на реке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.
"По предварительной информации, на протоке Мариинской четверо мальчиков 9-13 лет рыбачили и купались. В какой-то момент они решили переплыть эту протоку. Только одного из них удалось спасти находившимся рядом рыбакам", — сказали в пресс-службе.
Это отдаленный район в 160 километрах от села Троицкого.
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Происшествия , МЧС , Хабаровский Край
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