Украинские СМИ назвали заказчика убийства «Анзора из Вены» 

Вене накануне был убит гражданин России , просивший политического убежища у австрийских властей. Украинские СМИ заявили, что это боевик из Чечни , которого якобы убили «по заказу Кадырова ».

Австрийские СМИ сообщили об убийстве российского гражданина в пригороде Вены Герасдорфе. Издание Österreich сообщило , что погибший от выстрела в голову просил политического убежища, а подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин России. Он не оказал сопротивления и был задержан полицией в Линце после погони на вертолете и патрульных машинах.

Украинский «24 канал» заявил, что убит чеченский блогер Мамихан Умаров. Его также называли «Анзор из Вены» и Мартин Бек. По данным канала, погибший опасался за жизнь и утверждал, что его убийство якобы заказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

О личности подозреваемого пока ничего не известно.

Погибший жил в Австрии с 2005 года. Все это время он активно критиковал чеченские власти в интернете. По его собственным признаниям, ранее он входил в бандформирования террористов и воевал против России.

Более того, следы экс-боевика обнаружились на Украине. Об этом написал бывший главарь террористической группировки «Азов», а ныне политик-радикал Игорь Мосийчук. В соцсетях он рассказал, что Умаров проходил главным свидетелем по делу о покушении на самого Мосийчука.