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Украинские СМИ назвали заказчика убийства «Анзора из Вены» 

Майк Габриелян и ещё 1 22 минуты назад
Украинские СМИ назвали заказчика убийства «Анзора из Вены»
Фото: РИА Новости
В Вене накануне был убит гражданин России, просивший политического убежища у австрийских властей. Украинские СМИ заявили, что это боевик из Чечни, которого якобы убили «по заказу Кадырова».
Австрийские СМИ сообщили об убийстве российского гражданина в пригороде Вены Герасдорфе. Издание Österreich сообщило, что погибший от выстрела в голову просил политического убежища, а подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин России. Он не оказал сопротивления и был задержан полицией в Линце после погони на вертолете и патрульных машинах.
Украинский «24 канал» заявил, что убит чеченский блогер Мамихан Умаров. Его также называли «Анзор из Вены» и Мартин Бек. По данным канала, погибший опасался за жизнь и утверждал, что его убийство якобы заказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
О личности подозреваемого пока ничего не известно.
Погибший жил в Австрии с 2005 года. Все это время он активно критиковал чеченские власти в интернете. По его собственным признаниям, ранее он входил в бандформирования террористов и воевал против России.
Более того, следы экс-боевика обнаружились на Украине. Об этом написал бывший главарь террористической группировки «Азов», а ныне политик-радикал Игорь Мосийчук. В соцсетях он рассказал, что Умаров проходил главным свидетелем по делу о покушении на самого Мосийчука.
Ранее «Рамблер» сообщал, что посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством под Веной и сейчас проверяет информацию.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Рамзан Кадыров , Вена , Чеченская Республика
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