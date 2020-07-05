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Есть погибшие: ураган снес палаточный лагерь под Красноярском 

ТК «Звезда» и ещё 5 25 минут назад
Есть погибшие: ураган снес лагерь под Красноярском
Фото: Gottfried Czepluch, www.imago-images.de, Globallookpress
Четверо, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.
В Дзержинском районе Красноярского края ураган разрушил палаточный лагерь. В МЧС по региону рассказали, что сильный грозовой ветер повалил деревья.
В результате удара стихии погиб один человек, четверо, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.
«Повреждено около 20 машин и 10 палаток», — заявили в экстренной службе.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. К ликвидации последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.
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Происшествия , Катастрофы , Погода , Пожары , МЧС , Дзержинский , Красноярск , Красноярский Край
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