Есть погибшие: ураган снес лагерь под Красноярском

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Четверо, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.

В результате удара стихии погиб один человек, четверо, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.

«Повреждено около 20 машин и 10 палаток», — заявили в экстренной службе.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. К ликвидации последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.