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Росавиация завершила расследование инцидента с самолетами над Ростовом 

РИА Новости 30 минут назад
Росавиация расследовала инцидент над Ростовом
Фото: РИА Новости
Комиссия Южного управления Росавиации провела расследование после срабатывания системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на борту в небе над Ростовом-на-Дону, реальная угроза столкновения отсутствовала, выдан ряд рекомендаций, говорится в официальном заявлении ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", предоставленном РИА Новости.
Как ранее сообщало Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ, вечером 10 июня экипаж авиарейса "Осло-Дубай" доложил о срабатывании датчика TCAS в то время, когда рейс Ростов-на-Дону — Москва набирал высоту. Воздушные суда следовали на встречных курсах. По факту инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону организована проверка.
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"ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" официально заявляет, что реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета", — говорится в заявлении.
По факту инцидента комиссия Южного управления Росавиации провела расследование, руководству "Аэронавигация Юга" дан ряд рекомендаций.
"С авиадиспетчерами, участвовавшими в инциденте, провести дополнительную тренажерную подготовку…; рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события", — сказано в сообщении.
Кроме того, с диспетчерским составом следует проработать рекомендации "Контроль факторов угрозы и ошибок при управлении воздушным движением".
"По итогам расследования сделаны выводы, в том числе и организационные, направленные на обеспечение и повышение уровня безопасности полетов воздушных судов в Российской Федерации", — отмечается в заявлении.
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Происшествия , Росавиация , АК S7 , СКР , РИА Новости , Москва
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