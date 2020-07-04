Росавиация расследовала инцидент над Ростовом

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Комиссия Южного управления Росавиации провела расследование после срабатывания системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на борту в небе над Ростовом-на-Дону, реальная угроза столкновения отсутствовала, выдан ряд рекомендаций, говорится в официальном заявлении ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", предоставленном РИА Новости.

Как ранее сообщало Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ , вечером 10 июня экипаж авиарейса "Осло-Дубай" доложил о срабатывании датчика TCAS в то время, когда рейс Ростов-на-Дону — Москва набирал высоту. Воздушные суда следовали на встречных курсах. По факту инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону организована проверка.

"ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" официально заявляет, что реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета", — говорится в заявлении.

По факту инцидента комиссия Южного управления Росавиации провела расследование, руководству "Аэронавигация Юга" дан ряд рекомендаций.

"С авиадиспетчерами, участвовавшими в инциденте, провести дополнительную тренажерную подготовку…; рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события", — сказано в сообщении.

Кроме того, с диспетчерским составом следует проработать рекомендации "Контроль факторов угрозы и ошибок при управлении воздушным движением".