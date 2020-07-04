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Parisien: во Франции в парке аттракционов погибла женщина, упав с американских горок 

ТАСС 1 час назад
Женщина погибла на американских горках во Франции
Фото: depositphotos.com
Женщина погибла в субботу в парке аттракционов во городе Сен-Поль (департамент Уаза) к северу от Парижа. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien со ссылкой на источники в пожарно-спасательной службе департамента.
Инцидент произошел на американских горках, имитирующих гонки "Формулы-1". Машина-вагонетка, из которой выпала 32-летняя посетительница парка, в момент происшествия находилась на большой высоте. Прибывшим на место инцидента спасателями не удалось привести женщину в сознание, она умерла.
Погибшая находилась в вагонетке со своим мужем. Причины, по которым она упала с аттракциона, пока не установлены. Следствие поручено жандармерии города Амьен, административного центра департамента.
После смерти женщины дирекция парка закрыла только ту зону, в которой находился аттракцион. По сведениям Agence France-Presse (AFP), американские горки были проверены на безопасность специализированной частной фирмой в ноябре 2019 года. Такая проверка проводится раз в 12 месяцев. Кроме того, 15 июня в парке перед его открытием после периода карантина из-за коронавируса была проведена проверка экспертами департамента.
При этом AFP со ссылкой на источник отмечает, что на данном аттракционе уже имел место аналогичный смертельный случай в августе 2009 года. Тогда из вагонетки на высоте более 10 м выпала и погибла 35-летняя женщина. По данным агентства, в то время аттракцион принадлежал другому оператору.
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Происшествия , France-Presse , Франция
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