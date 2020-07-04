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Тигрица нанесла смертельное ранение сотруднице зоопарка Цюриха 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Тигрица убила сотрудницу зоопарка Цюриха
Фото: depositphotos.com
В Цюрихе амурский тигр напал на сотрудницу зоопарка, которая по неизвестным причинам оказалась в вольере с хищниками, и нанес ей ранения, несовместимые с жизнью, сообщает газета Neue Zuercher Zeitung.
Работники зоопарка сумели отбить женщину и увести тигра. Однако 55-летняя женщина получила серьезные повреждения, от которых скончалась на месте. Нападение произошло на глазах у посетителей.
После инцидента часть территории зоопарка закрыли, а очевидцам произошедшего была оказана психологическая помощь. Полиция проводит расследование инцидента. Зоопарк в воскресенье будет закрыт.
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Происшествия , Цюрих
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