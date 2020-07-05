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Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке
Фото: The Sun
На детской площадке в лондонском Ислингтоне произошла стрельба. Об этом сообщает The Sun.
По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь, проезжая мимо на мопеде. В результате происшествия погибла девушка. Сотрудники правоохранительных органов нашли ее с огнестрельными ранениями. Отмечается, что жертве было около 20 лет.
Ранее сообщалось, что в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама) — произошла стрельба в торговых центрах. В результате происшествия в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Двух подозреваемых мужчин уже задержала полиция. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт, переросший в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.
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Происшествия , В мире , МВД
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