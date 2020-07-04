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Пациент московской больницы убил человека капельницей 

News.ru 1 час назад
Пациент убил человека капельницей в Москве
Фото: News.ru
Убийство произошло в 81-й московской городской больнице. Один из пациентов напал на другого.
Он до смерти забил мужчину штативом от капельницы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник. Конфликт произошёл между 74-летним и 78-летним мужчинами. У них завязалась драка и старший больной нанёс несколько ударов штативом сопернику.
Погибший был тяжело болен. Он поступил в больницу с отёком мозга, гипертонией третьей степени и раком лёгкого. Кроме того, в его медицинской карте были указаны хроническая болезнь лёгких, хронический болевой синдром и атеросклероз.
Убийца оказался под действием препаратов, которые ему выписали из-за психического расстройства. В настоящий момент он находится в реанимации.
Причины случившегося неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что обладатель титула Мистер Испания Висенте Эрнандес Родригес задержан за убийство своего отца. Полицейским он заявил, что оборонялся от отца, в которого «вселился демон». Предполагается, что на самом деле Родригес, страдавший от нервного срыва, хотел покончить с собой, а отец пытался помещать ему в этом.
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