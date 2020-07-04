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У столичного учёного-химика изъяли несколько пулемётов 

News.ru 1 час назад
У столичного учёного-химика изъяли несколько пулемётов
Фото: Phanatic/flickr.com
Московские правоохранители обнаружили в квартире учёного института химической физики РАН Самвела Гуларяна целый арсенал оружия.
Как сообщает «МК», в квартире в Малом Саввинском переулке у 56-летнего ведущего научного сотрудника были изъяты маузер, пулемёт МГ-42, танковый пулемёт Browning, охотничье ружьё, стволы от огнестрельного оружия, а также порох, и столярные установки.
Сотрудники УФСБ РФ по Москве задержали мужчину по подозрению в изготовлении огнестрельного оружия.
В настоящее время оружие отправлено на экспертизу. Подозреваемый учёный сообщил, что делал оружия для личного использования.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой из незаконного оборота были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и более 100 кг взрывчатки. Кроме того, силовики разоблачили пять подпольных оружейных мастерских. В преступную деятельность по восстановлению оружия, найденного в местах боёв времён Великой Отечественной войны, а также по переделке гражданского оружия в боевое были вовлечены 13 человек, проживающие в ряде регионов от Ленобласти до Хабаровского края.
Изъятый у них арсенал составляли два пулемёта, шесть автоматов, три десятка винтовок и карабинов, 11 пистолетов-пулемётов, 28 пистолетов и револьверов отечественного и иностранного производства. Кроме того, силовики обнаружили у злоумышленников более трёхсот комплектующих оружия, свыше 13,5 тысячи патронов, 23 гранаты и 103 кг тротила
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Комментарии
Происшествия , Криминал , ФСБ , РАН , Москва
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