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В Австралии при крушении вертолета погибли ребенок и взрослый 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Ребёнок и взрослый погибли при крушении вертолёта в Австралии
Фото: facebook.com/wapolkimberley
Мужчина и девочка погибли, другой взрослый и ребенок получили серьезные ранения в результате крушения вертолета в австралийском штате Западная Австралия, сообщает полиция округа Кимберли.
Правоохранители отметили, что вертолет упал в пригороде населенного пункта Брум. Полицейских вызвали на место происшествия в 14.35 по местному времени (09.35 мск).
"К сожалению, в результате крушения погибли взрослый мужчина и девочка, которой, предположительно, было 11 лет. (Еще — ред.) один взрослый и ребенок остаются в больнице, каждый из них — в критическом состоянии", — говорится в заявлении полиции округа в Facebook.
Канал ABC отмечает, что пилот вертолета скончался на месте от полученных ран, девочка, которая была на пассажирском месте, умерла в больнице.
Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) заявило, что займется расследованием аварии. По данным ведомства, упал вертолет Robinson R44.
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Происшествия , Катастрофы , телеканал АВС , Австралия
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