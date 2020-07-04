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«Полиция стояла и смотрела»: в Киеве произошла массовая драка 

Майк Габриелян и ещё 7 40 минут назад
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека.
Происшествие зафиксировали утром, 4 июля на улице Бассейной. Конфликт начался на летней площадке вблизи торгового центра, сообщает Национальная полиция.
Во время драки один из участников несколько раз выстрелил из пистолета. Женщина получила касательное ранение ноги. Кроме того, применялось и холодное оружие: двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями.
Стрельбу запечатлели очевидцы. Они выложили видео в Сеть. Комментаторы пишут о странном поведении полицейских:
«Там же полиция вроде стояла и смотрела».
Стражи порядка задержали десять человек. На месте происшествия нашли стартовый пистолет и гильзу, которые отправят на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сети опубликовали видео, где один украинец избивает другого колбасой в продуктовом магазине.
Происшествия , Видео , Конфликты , Криминал , Украина , Киев
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