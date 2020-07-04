Деревянный храм XIX века горит под Томском

Все новости на карте

Под Томском загорелся самый старый в области деревянный православный храм — образец зодчества XIX века. О пожаре, случившемся 4 июля, сообщает управление МЧС по Томской области.

«В 14:46 поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован в 15:39», — говорится в сообщении спасателей.

В Зоркальцево (поселок в 15 км от Томска) находится храм в честь смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия».

Эта деревянная церковь была освящена 18 мая 1873 года. Церковь построил на личные средства купец первой гильдии Семен Валгусов, потомственный гражданин города Томска.

Это единственное в Томской области деревянное здание церкви такого возраста, пригодное для церковной службы. Внутренняя площадь около 150 квадратных метров.