Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: следствием установлено, что Ефремов в момент ДТП в машине был один 

ТАСС 29 минут назад
Ефремов в момент ДТП в машине был один
Фото: РИА Новости
Следствие установило, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом в машине находился один, сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к следствию.
"Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей", — сказал он.
В машине Ефремова нашли следы постороннего человека
Ефремов не отрицал, что сел за руль нетрезвым и момент аварии он особо не помнит.
Адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один.
"На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Может, там 10 человек находилось, может быть, один", — сказал он, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП.
На это адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера.
"На сегодняшний день такая возможность появилась уже процентов на 80. Найдут, наверное, возможно, в этой ситуации какого-нибудь человека без определенного места жительства, который согласился бы за какое-то вознаграждение дать такие показания", — сказал Добровинский в эфире проекта "ЧЭЗNext" в Instagram телеканала РБК.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
ТАСС: последние новости
МВД просит об аресте замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве МВД просит об аресте замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Греции из-за пожара на борту Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Греции из-за пожара на борту Осужденный эксперт Неелов продал данные о сотрудниках ФСБ за 50 тыс. рублей Осужденный эксперт Неелов продал данные о сотрудниках ФСБ за 50 тыс. рублей
Комментарии 15
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детям запретили отдыхать в «чужих» лагерях
Детям запретили отдыхать в «чужих» лагерях
«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева
«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева
В РПЦ удивились популярности схиигумена Сергия
В РПЦ удивились популярности схиигумена Сергия
Бутман обвинил Авербуха в своем разводе
Бутман обвинил Авербуха в своем разводе
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение