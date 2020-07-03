Ефремов в момент ДТП в машине был один

Следствие установило, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом в машине находился один, сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к следствию.

"Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей", — сказал он.

Ефремов не отрицал, что сел за руль нетрезвым и момент аварии он особо не помнит.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один.

"На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Может, там 10 человек находилось, может быть, один", — сказал он, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП.

На это адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера.