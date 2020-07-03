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Адвокат рассказал о новой линии защиты Ефремова 

Lenta.ru 47 минут назад
Адвокат рассказал о новой линии защиты Ефремова
Фото: ТАСС
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о новой линии защиты своего подопечного в эфире программы «60 минут», опубликованной на YouTube-канале «Россия 24».
Пашаев заявил, что Ефремов не помнит сам момент ДТП, а все рассказы о происшествии касаются того, что было после происшествия.
«Все рассказывают, что приехали сотрудники ДПС. Когда они приехали? После ДТП», — подчеркнул он.
При этом адвокат отметил, что актер признает свою вину.
«Его машина присутствовала в ДТП и по вине этой машины погиб человек», — пояснил Пашаев.
Однако он напомнил, что есть моменты, которые не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой.
В частности, Пашаев подтвердил, что Ефремов все это время находился в машине, однако отвечать на вопрос, был ли актер за рулем, отказался.
«Следствием и судом устанавливается кто совершил конкретное деяние. Может там десять человек находилось, может быть один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — заключил он.
Ранее в пятницу стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД
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