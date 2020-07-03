Самолет Ryanair вынужденно сел из-за пожара

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом FR170 из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку в Салониках из-за пожара на борту. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает pagenews.gr.

Как отмечается, самолет подал сигнал тревоги, пролетая над полуостровом Халкидими. В качестве причины был назван пожар в кабине пилота.

На борту загоревшегося самолета находилось 157 человек, в том числе, один ребенок и шестеро членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал, все благополучно высадились в аэропорту «Македония», где лайнер встретила команда пожарных на восьми водоносных машинах.