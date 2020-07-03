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На борту летевшего пассажирского самолета начался пожар 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Самолет Ryanair вынужденно сел из-за пожара
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом FR170 из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку в Салониках из-за пожара на борту. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает pagenews.gr.
Как отмечается, самолет подал сигнал тревоги, пролетая над полуостровом Халкидими. В качестве причины был назван пожар в кабине пилота.
На борту загоревшегося самолета находилось 157 человек, в том числе, один ребенок и шестеро членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал, все благополучно высадились в аэропорту «Македония», где лайнер встретила команда пожарных на восьми водоносных машинах.
Ранее стало известно, что в июне в небе над Ростовской областью едва не столкнулись два пассажирских самолета. Во время вылета из Ростова-на-Дону в Москву курс Airbus A320 российского перевозчика пересекся с курсом Boeing 777 компании Emirates Airlines, совершавшего перелет из Осло в Дубай, и экипажам чудом удалось избежать катастрофы.
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Комментарии
Происшествия , Boeing , Emirates , Салоники
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