Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики за год не смогли взломать телефон Голунова 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Силовики за год не смогли взломать телефон Голунова
Фото: РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета вернули журналисту Ивану Голунову личные вещи, которые у него изъяли в июне 2019 года. За год работы с собственностью работника СМИ силовикам не удалось взломать его смартфон.
Мужчина получил больше 15 карт памяти, телефон и внешний жёсткий диск. Кроме того, ему вернули часы «Луч», которые в наркологической клинике у него с руки сорвали полицейские Акбар Сергалиев и Роман Феофанов, передаёт «Медуза».
Журналист поблагодарил работников медицинского учреждения за то, что они подобрали часы и сохранили их.
Починю и будут как новые, — написал он в Telegram.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции Власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе Власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе
Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , СИЗО "Лефортово" , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение