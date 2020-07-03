Силовики за год не смогли взломать телефон Голунова 

Сотрудники Следственного комитета вернули журналисту Ивану Голунову личные вещи, которые у него изъяли в июне 2019 года. За год работы с собственностью работника СМИ силовикам не удалось взломать его смартфон.

Мужчина получил больше 15 карт памяти, телефон и внешний жёсткий диск. Кроме того, ему вернули часы «Луч», которые в наркологической клинике у него с руки сорвали полицейские Акбар Сергалиев и Роман Феофанов, передаёт «Медуза».

Журналист поблагодарил работников медицинского учреждения за то, что они подобрали часы и сохранили их.

Починю и будут как новые, — написал он в Telegram.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД , обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.