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Защита Ефремова опровергла отказ актера от признания вины в смертельном ДТП 

Lenta.ru 36 минут назад
Защита Ефремова опровергла отказ от признания вины
Фото: РИА Новости
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг тот факт, что артист отказался от признания вины в устроенной им смертельной аварии в центре Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает ТАСС.
По словам Пашаева, журналисты поняли его неправильно, и он ничего не говорил про отказ Ефремова от признания вины. Как отметил адвокат, Ефремов признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как «верующий и добрый человек».
Ранее СМИ сообщали, что Пашаев объяснил непризнание Ефремовым вины в смертельной аварии в центре Москвы.
«С участием его [Ефремова] машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», — сказал Пашаев.
Пашаев подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно.
«А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч не получит, а даже 100 рублей не получит», — добавил он.
Адвокат отказался уточнить подробности позиции защиты, сказав, что «не может раскрывать определенный момент».
«Он же все равно был в машине, это его машина. Он был выпившим», — отметил Пашаев.
Ранее в пятницу стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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