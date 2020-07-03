Била и снимала: воспитательницы издевались над детьми

Прокуратура проверяет видеозапись, на которой запечатлено жестокое обращение с детьми в детдоме Самары . На кадрах видно, как воспитательница «вытряхивает» малыша из коляски — тот падает на землю и плачет. Женщина не обращает на него внимания, вместо этого она бьет по голове еще одного мальчика. Все происходящее снимает ее коллега — педагог также ничего не сделала, чтобы помочь детям. Обеих воспитательниц уволили.

В Самаре двух воспитателей уволили из детского дома «Солнышко» после того, как в сеть попало видео, на котором они жестоко обращаются с детьми. Об этом сообщили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

На кадрах видно, как воспитательница буквально выкинула малыша из коляски — ребенок упал и начал плакать, но женщина не обратила на него никакого внимания. Вместо этого она дала затрещину еще одному мальчику, который в это время подошел к ней.

Все происходящее снимала и комментировала другая воспитательница, которую позже также привлекли к дисциплинарной ответственности за бездействие.

Областная прокуратура уже начала проверку по факту данного инцидента. «По указанным фактам проведена служебная проверка в отношении двух воспитателей, работающих на смене. Указанный факт подтвердился, принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя», — сообщили в министерстве соцзащиты.

Сейчас там организовали проверку по выяснению обстоятельств и причин, спровоцировавших поступок женщины. В состав комиссии включены представители министерства, областных подведомственных учреждений, общественных организаций. Кроме того, произошедшем в доме ребенка также заинтересовалась прокуратура и региональное управление Следственного комитета России

Как удалось выяснить изданию kp.ru, обе уволенных воспитательницы работали в детском доме уже давно — 16 и 17 лет. При этом ранее они к дисциплинарной ответственности не привлекались. По предположению kp.ru, одна из женщин выложила видео из-за ссоры со второй воспитательницей.

Ранее, в мае 2020 года, стало известно о педагоге из социального приюта для детей в Уфе — женщина размещала в соцсетях ролики, на которых запечатлено, как она издевается над воспитанниками.

Так, на кадрах видно, что женщина грубо разговаривает с детьми, обзывает их и даже провоцирует на драки. Так, воспитательница, используя нецензурную брань, заставляет девочку ударить малыша, который захотел взять игрушку. При этом женщина комментирует: «Здесь ничего твоего нет».

Свои видео педагог также сопровождала подписями: «Немного о „прекрасной работе“ и „Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой“.

Впервые жалоба на женщину появилась в паблике „Плохие новости“ в социальной сети „Вконтакте“, после чего одна из подписчиц сообщества сообщила о неподобающем поведении воспитательницы руководству соцучреждения — в ответ на это начальство детдома просто заблокировало недовольную пользовательницу.

Тем не менее произошедшее все же дошло до МВД по республике Башкортостан — личность автора видеороликов быстро установили. Выяснилось, что воспитательница работала в доме ребенка в течение пяти месяцев и при этом не имела педагогического образования.

Подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России Уфе организовали в отношении женщины проверку. Кроме того, служебное расследование начало министерство семьи, труда и соцзащита.

Между тем в феврале 2020 года в одном из детских садов города Новодвинска Архангельской области выяснили, что 32-летняя воспитательница Елена Пономарева в течение четырех месяцев издевалась над четырьмя восьмилетними подопечными из-за их непослушания.

По данным прокуратуры, женщина неоднократно брала воспитанников рукой за волосы, принудительно сажала на стул или отводила их в помещения для раздачи пищи, где оставляла одних. Помимо этого, Пономарева ударила одну девочку ладонью по лицу и ущипнула за щеку, а мальчику налила воду в ухо. Руководство детского сада при этом бездействовало.

Воспитательнице выдвинули обвинение по статье „ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетних, являющихся воспитанниками дошкольного образовательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с ними“.

Расследование дела продолжается. В прокуратуре отметили, что вскоре обвинительное заключение обвиняемой будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.