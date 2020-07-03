Эксперт по делу Чикатило пытался убить себя 

Психиатр Федор Кондратьев совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, 87-летний Кондратьев сделал неудачную попытку выпрыгнуть из окна квартиры, которой владеет в Москве. В настоящее время на место происшествия едут сотрудники оперативных служб. «112» не привел других подробностей инцидента.

Кондратьев, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, судебный психиатр высшей квалификационной категории, профессор.