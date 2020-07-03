Эксперт по делу Чикатило пытался убить себя 

Психиатр Федор Кондратьев совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, 87-летний Кондратьев сделал неудачную попытку выпрыгнуть из окна квартиры, которой владеет в Москве. В настоящее время на место происшествия едут сотрудники оперативных служб. «112» не привел других подробностей инцидента.
Кондратьев, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, судебный психиатр высшей квалификационной категории, профессор.
Кондратьев — выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Он работал в московской Психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева (бывшей больнице имени Кащенко), Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и спорта (ВНИИФК) и Военном университете Министерства обороны России. Кондратьев участвовал в судебно-психиатрической экспертизе Андрея Чикатило и других серийных убийц.