Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт по делу Чикатило пытался убить себя 

Артём Кульша 20 минут назад
Эксперт по делу Чикатило пытался убить себя
Фото: ТГ 112
Психиатр Федор Кондратьев совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, 87-летний Кондратьев сделал неудачную попытку выпрыгнуть из окна квартиры, которой владеет в Москве. В настоящее время на место происшествия едут сотрудники оперативных служб. «112» не привел других подробностей инцидента.
Кондратьев, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, судебный психиатр высшей квалификационной категории, профессор.
Кондратьев — выпускник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Он работал в московской Психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева (бывшей больнице имени Кащенко), Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и спорта (ВНИИФК) и Военном университете Министерства обороны России. Кондратьев участвовал в судебно-психиатрической экспертизе Андрея Чикатило и других серийных убийц.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии
Происшествия , Андрей Чикатило , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение