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Пожарившим сосиски на Вечном огне россиянам определили наказание 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Жарившим сосиски на Вечном огне вынесли приговор
Фото: страница «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте»
Троим россиянам, пожаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте, определили наказание за осквернение места захоронения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.
Мужчине назначили два года ограничения свободы, женщинам — штрафы по 15 тысяч рублей каждой. В прокуратуре не уточили, почему наказания различаются.
Суд установил, что 24 мая мужчина и двое женщин пришли на место захоронения и надмогильного сооружения «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», где на шампурах приготовили еду над пламенем Вечного огня. Прокуратура указала на то, что осквернение было совершено группой лиц по предварительному сговору, их признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 244 УК РФ.
Троих молодых людей задержали 26 мая, в участке они объяснили, что не знали о значении памятника и повели себя так «в связи с легкомыслием». Как сказала одна из девушек, она «не знала, что это кладбище людей, которые воевали за то, чтобы мы сейчас здесь были». Мужчина признал, что совершил безрассудный поступок, пытаясь пожарить сосиски на Вечном огне, и заявил, что знал о мемориале, но предполагал о наличии там могил.
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Происшествия , Общество , Генпрокуратура РФ , Кронштадт
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