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Адвокат Ефремова объяснил его отказ признавать вину в смертельном ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
«Верующий человек»: адвокат Ефремова объяснился
Фото: ТАСС
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с РИА "Новости" объяснил его отказ брать на себя вину в смертельном ДТП со своим участием.
Он указал на то, что ДТП со смертельным исходом произошло с участием машины артиста.
"Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", — сказал Пашаев, указав, что "преждевременно раскрывать линию защиты".
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.
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Происшествия , Михаил Ефремов , РИА Новости
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