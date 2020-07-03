«Верующий человек»: адвокат Ефремова объяснился

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с РИА "Новости" объяснил его отказ брать на себя вину в смертельном ДТП со своим участием.

Он указал на то, что ДТП со смертельным исходом произошло с участием машины артиста.

"Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", — сказал Пашаев, указав, что "преждевременно раскрывать линию защиты".

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.