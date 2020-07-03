Собчак рассказала о новой стратегии защиты Ефремова 

«По Ефремову: как я понимаю от информированного источника адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать кто был за рулем. Что я об этом думаю? Без комментариев», — написала Собчак в Telegram.

По ее словам, адвокат Ефремова давно вызывал у нее много вопросов.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

В деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший — еще один сын Захарова

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех».