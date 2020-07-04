Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный адвокат назвал способ доказать невиновность Ефремова 

News.ru и ещё 26 34 минуты назад
Найден способ доказать невиновность Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности.
Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты, сообщает Пятый канал.
Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Но тут уже придётся доказывать чужую вину. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец
Дело в том, что записи с камер видеонаблюдения легко перечеркнут эту версию, следствие легко восстановит картину случившегося и эта «порочная» попытка оправдаться «ни к чему не приведёт».
ДТП с участием знаменитого актёра произошло вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную и врезался в фургон, водителя которого спасти не удалось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что история с ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, обрастает новыми подробностями. Стало известно, что в джипе артиста были обнаружены «бычки» с наркотическим средством гашиш. Согласно результатам экспертизы, вещество употреблял не Ефремов.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей Генпрокуратура отменила дело о взятке следователя СК накануне его ареста Генпрокуратура отменила дело о взятке следователя СК накануне его ареста Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции Серия взрывов произошла на фабрике фейерверков в Турции
Комментарии 8
Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Телевидение , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Жорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
«Это элита — им у нас можно все»: Соловьев о…
«Это элита — им у нас можно все»: Соловьев о…
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение