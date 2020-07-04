Найден способ доказать невиновность Ефремова

Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты, сообщает Пятый канал.

Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Но тут уже придётся доказывать чужую вину. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец

Дело в том, что записи с камер видеонаблюдения легко перечеркнут эту версию, следствие легко восстановит картину случившегося и эта «порочная» попытка оправдаться «ни к чему не приведёт».

ДТП с участием знаменитого актёра произошло вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную и врезался в фургон, водителя которого спасти не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что история с ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, обрастает новыми подробностями. Стало известно, что в джипе артиста были обнаружены «бычки» с наркотическим средством гашиш. Согласно результатам экспертизы, вещество употреблял не Ефремов.