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Антипов — технический эксперт, который ведёт собственное расследование о причинах крушения малайзийского лайнера в 2014 году.

По его мнению, украинские власти намеренно уничтожили улики по делу. Специалист опубликовал несколько фото, которые раскрывают обман.

скриншот zen.yandex.ru/id/5e3742b9e41fd74ec64b8599

скриншот zen.yandex.ru/id/5e3742b9e41fd74ec64b8599

Эксперт написал большой текст на эту тему. Он разделил его на 4 части, и пообещал последовательно публиковать на канале.

Антипов напомнил, что украинские войска активно обстреливали район, в который упали обломки MH17 после крушения.

«Казалось бы, зачем утюжить крупнокалиберным вооружением район, где предполагалась работа экспертов и представителей общественных организаций?» — задался вопросом эксперт.

Он считает, что киевские спецслужбы таким образом решили затормозить поисковые работы и «нашпиговать» район осколками, позднее выданными за улики.

Антипов также опубликовал две фотографии одной воронки с разных ракурсов. На одном снимке вдалеке видны обломки боинга, на другом их нет.

Эксперт назвал украинское расследование «бутафорией» и заявил, что Киев действовал так, чтобы найти настоящих виновных в авиакатастрофе было сложнее.