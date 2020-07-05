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Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17 

Майк Габриелян и ещё 16 27 минут назад
Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17
Фото: РИА Новости
Независимый эксперт Юрий Антипов опубликовал фотодоказательства, разоблачающие «улики» Украины по делу о крушении боинга MH17.
Антипов — технический эксперт, который ведёт собственное расследование о причинах крушения малайзийского лайнера в 2014 году.
По его мнению, украинские власти намеренно уничтожили улики по делу. Специалист опубликовал несколько фото, которые раскрывают обман.
скриншот zen.yandex.ru/id/5e3742b9e41fd74ec64b8599
скриншот zen.yandex.ru/id/5e3742b9e41fd74ec64b8599
Эксперт написал большой текст на эту тему. Он разделил его на 4 части, и пообещал последовательно публиковать на канале.
Антипов напомнил, что украинские войска активно обстреливали район, в который упали обломки MH17 после крушения.
«Казалось бы, зачем утюжить крупнокалиберным вооружением район, где предполагалась работа экспертов и представителей общественных организаций?» — задался вопросом эксперт.
Он считает, что киевские спецслужбы таким образом решили затормозить поисковые работы и «нашпиговать» район осколками, позднее выданными за улики.
Антипов также опубликовал две фотографии одной воронки с разных ракурсов. На одном снимке вдалеке видны обломки боинга, на другом их нет.
Эксперт назвал украинское расследование «бутафорией» и заявил, что Киев действовал так, чтобы найти настоящих виновных в авиакатастрофе было сложнее.
Ранее «Рамблер»сообщал, что в суде Гааги заявили о запуске ракеты «Бук» по MH17.
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Комментарии 1
Происшествия , В мире , Юрий Антипов
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