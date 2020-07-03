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Диспетчера, который допустил инцидент с опасным сближением самолетов Boeing 777 и Airbus A320 в небе над российским городом, уволили с должности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, комиссия детально разобралась в случившемся и выяснила причину халатности сотрудников.

«Оказалось, что диспетчеры "проспали" сближение лайнеров из-за того, что болтали на посту на посторонние темы, — говорится в сообщении.

Кроме того, пилоты российского самолета заявили, что кода сработала система TCAS, они не могли доложить об этом, поскольку эфир уже был занят докладом конфликтующего борта. Визуальный контакт был установлен в момент начала отворота с трассы», — написал в пояснении командир воздушного судна Airbus-320 авиакомпании S7 Вячеслав Тараскин.

Отмечается, что также будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности старшего диспетчера смены, который не смог организовать работу должным образом.