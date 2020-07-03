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Раскрыта причина опасного сближения пассажирских самолетов в небе над Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Диспетчера, который допустил инцидент с опасным сближением самолетов Boeing 777 и Airbus A320 в небе над российским городом, уволили с должности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации источника, комиссия детально разобралась в случившемся и выяснила причину халатности сотрудников.
«Оказалось, что диспетчеры "проспали" сближение лайнеров из-за того, что болтали на посту на посторонние темы, — говорится в сообщении.
Кроме того, пилоты российского самолета заявили, что кода сработала система TCAS, они не могли доложить об этом, поскольку эфир уже был занят докладом конфликтующего борта. Визуальный контакт был установлен в момент начала отворота с трассы», — написал в пояснении командир воздушного судна Airbus-320 авиакомпании S7 Вячеслав Тараскин.
Отмечается, что также будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности старшего диспетчера смены, который не смог организовать работу должным образом.
2 июля стало известно, что три недели назад, 10 июня, в небе над Ростовской областью едва не столкнулись два пассажирских самолета, один из которых принадлежит авиакомпании S7. Во время вылета из Ростова-на-Дону в Москву курс Airbus A320 российского перевозчика пересекся с курсом Boeing 777 компании Emirates Airlines, совершавшего перелет из Осло в Дубай, и экипажам чудом удалось избежать катастрофы.
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Происшествия , Видео , Boeing , АК S7 , Emirates
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