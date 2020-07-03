Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео 

Москве мужчина едва не провалился под эскалатор. Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», инцидент мог произойти на новой станции МЦД-1 «Славянский бульвар», он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи пассажир подходит к эскалатору с коробкой и сумкой в руках и на мгновение останавливается перед движущейся конструкцией. В этот момент под ним вздыбились ступени эскалатора, едва не повредив ему ноги. Мужчина вовремя отскочил в сторону. После этого, переговариваясь с очевидцами происшествия, ошарашенный произошедшим пассажир покидает вестибюль станции.