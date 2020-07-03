Москвич избил пьяную девушку на глазах у жены 

Тезка знаменитого фигуриста, москвич Алексей Ягудин избил свою подругу в ходе конфликта на улице Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел вечером 30 июня на Кировоградской улице.
Молодой человек ударил свою знакомую в грудь, в результате чего она упала на асфальт. У пострадавшей было диагностировано несколько переломов. При этом на момент конфликта девушка была пьяна, отмечает издание.
Telegram-канал LIFE SHOT https://t.me/Lshot/19251 уточнил, что причиной произошедшего стало то, что знакомая очень настойчиво начала расспрашивать Ягудина и его жену о том, почему они не пришли на похороны их общей подруги.
«Рамблер» писал, что ранее житель Москвы в ходе конфликта избил свою 36-летнюю знакомую, в результате чего та скончалась на месте.