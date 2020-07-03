Москвич избил пьяную девушку на глазах у жены 

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 30 июня на Кировоградской улице.

Молодой человек ударил свою знакомую в грудь, в результате чего она упала на асфальт. У пострадавшей было диагностировано несколько переломов. При этом на момент конфликта девушка была пьяна, отмечает издание.

Telegram-канал LIFE SHOT https://t.me/Lshot/19251 уточнил , что причиной произошедшего стало то, что знакомая очень настойчиво начала расспрашивать Ягудина и его жену о том, почему они не пришли на похороны их общей подруги.

«Рамблер» писал, что ранее житель Москвы в ходе конфликта избил свою 36-летнюю знакомую, в результате чего та скончалась на месте.