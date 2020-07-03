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Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу
Фото: БИЗНЕС Online / YouTube
Советский районный суд Казани вынес приговор по делу 28-летнего сотрудника Росгвардии Марата Сахапова: он выбросил с балкона свою подругу, 21-летнюю Эльнару Караханову, в результате чего девушка погибла. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.
По решению суда Сахапов приговорен к 9,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить потерпевшей стороне миллион рублей.
26 июня сообщалось, что в ходе прений сторон прокурор запросил для Сахапова 16,5 лет колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.
По данным следствия, ночью 1 сентября 2018 года в Казани 28-летний Сахапов избил Эльнару, а затем сбросил ее с балкона шестого этажа. Погибшую похоронили в закрытом гробу. Сахапов настаивает, что только наносил удары своей подруге. В ходе следствия выяснилось, что росгвардеец и до расправы избивал ее. Так в январе 2018 года он угрожал Эльнаре убийством и избил ее, у нее были зафиксированы ушибы и гематомы.
Эльнара рассказывала подругам, что Сахапов избивал ее руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала фотографии своего избитого лица и тела. Девушке советовали обратиться в правоохранительные органы, но Сахапов угрожал ей и говорил, если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет ее отца и изнасилует мать. На избиения росгвардейца в полицию жаловалась и другая девушка в 2012 году, но затем она отозвала свое заявление.
Сахапов до сих пор не уволен из Росгвардии, хотя уже полтора года находится под стражей. Его арестовали 6 сентября 2018 года. Сахапова задержали в сильном алкогольном опьянении. Росгвардеец увлекался БДСМ: на своей странице в соцсети он постоянно публиковал фотографии обнаженных женщин в подчиненных позах. До 2016 года Сахапов был сотрудником ОМОНа.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , ФСИН , Казань
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