Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском 

В Красноярском крае начало июля ознаменовалось аномальными осадками. Над Курагинским районом пронесся шторм, а на Шарыпово обрушился град. Местные жители публикуют в Сети видео крупного града, размером с куриное яйцо.
Очевидцы природного явления сообщают, что в результате обрушившейся непогоды были повреждены автомобили, у дачников перебит весь урожай, а в некоторых местах большие градины побили оконные стекла. В МЧС уже предупредили, что штормовой ветер с грозами и градом может продолжиться и сегодня.