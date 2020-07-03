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Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
В Красноярском крае начало июля ознаменовалось аномальными осадками. Над Курагинским районом пронесся шторм, а на Шарыпово обрушился град. Местные жители публикуют в Сети видео крупного града, размером с куриное яйцо.
Очевидцы природного явления сообщают, что в результате обрушившейся непогоды были повреждены автомобили, у дачников перебит весь урожай, а в некоторых местах большие градины побили оконные стекла. В МЧС уже предупредили, что штормовой ветер с грозами и градом может продолжиться и сегодня.
Происшествия , Видео , Погода , МЧС , Красноярск , Красноярский Край , Шарыпово
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