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Около ста человек пострадали от взрыва на фабрике фейерверков в Турции 

Lenta.ru и ещё 11 42 минуты назад
100 человек пострадали на фабрике фейерверков
Фото: кадр видео
На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, погибли четыре человека, еще около ста пострадали. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что к месту происшествия власти направили 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, задействованы 11 бригад спасателей. Причины случившегося не называются, о ситуации уведомлен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
30 июня сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в клинике на севере Тегерана. Еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.
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Происшествия , Реджеп Эрдоган , Турция
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