100 человек пострадали на фабрике фейерверков

На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, погибли четыре человека, еще около ста пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что к месту происшествия власти направили 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, задействованы 11 бригад спасателей. Причины случившегося не называются, о ситуации уведомлен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

30 июня сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в клинике на севере Тегерана. Еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.