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Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения в создании «грязного шоу» 

Lenta.ru и ещё 10 16 минут назад
«Память не продается»: адвокат Захарова о «грязном шоу»
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский ответил в беседе с телеканалом «360» на обвинения защитника артиста Эльмана Пашаева о том, что семья Сергея Захарова сделала из трагедии «грязное шоу».
Добровинский напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в такой же аварии еще одного родственника. При этом виновник трагедии избежал наказания.
«Поэтому говорить о "грязном шоу" — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа», — сказал он.
Также адвокат заявил, что никаких переговоров о деньгах изначально не было. Один раз он разговаривал с представителем Ефремова и отправил ему СМС три недели назад. В сообщении было написано, что семья не намерена принимать какой-либо компенсации в досудебном порядке.
«Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается», — пояснил Добровинский.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. По его словам, Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, поскольку участием его автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. При этом защитник артиста заявил, что пострадавшая сторона на этом «сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».
Ранее в пятницу стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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