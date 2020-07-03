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В Москве годовалая девочка утонула в ванной 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
В Москве годовалая девочка утонула в ванной
Фото: РИА Новости
Годовалая девочка утонула во время купания в ванной в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 2 июля в квартире одного из жилых домов на севере Москвы молодая женщина купала дочку 2019 года рождения. После вышла из ванной и оставила ребенка без присмотра на продолжительное время. Когда женщина вернулась, девочка не подавала признаков жизни", — сообщила Иванова.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели девочки. "Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", — сообщается на сайте.
Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты проверки и ход расследования уголовного дела.
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Происшествия , Москва
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