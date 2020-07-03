Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала исламистов, призывавших создать халифат на Северном Кавказе. По данным следствия, в ходе проведения спецоперации были задержаны пять членов запрещенной в России радикальной исламистской преступной группировки «Ак-Такфир валь Хиджра», которые пропагандировали создание теократического государства исламистского толка на территории Северного Кавказа.
При проведении обыска у задержанных была изъята и экстремистская литература, в том числе рукописи лекций радикальных проповедников. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили обрез, газовый пистолет, боеприпасы, холодное Сообщается, что злоумышленники уже дают признательные показания.
Происшествия , Видео , ФСБ , Карачаево-Черкесская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение