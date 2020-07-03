Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ 

Карачаево-Черкесии ФСБ задержала исламистов, призывавших создать халифат на Северном Кавказе. По данным следствия, в ходе проведения спецоперации были задержаны пять членов запрещенной в России радикальной исламистской преступной группировки «Ак-Такфир валь Хиджра», которые пропагандировали создание теократического государства исламистского толка на территории Северного Кавказа.

При проведении обыска у задержанных была изъята и экстремистская литература, в том числе рукописи лекций радикальных проповедников. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили обрез, газовый пистолет, боеприпасы, холодное Сообщается, что злоумышленники уже дают признательные показания.