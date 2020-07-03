В Находке задержали иностранное судно

По его словам, в конце июня украинский экипаж судна Bourbon обратился в профком моряков Владивостока на подходе к Находке . Моряки сообщили о двухмесячной задолженности по заработной плате и хотели репатриироваться.

"Касательно трехмесячной задолженности старшего механика ему было рекомендовано написать письменное заявление, как и на списание в связи с окончанием контракта остальным членам экипажа. Капитану порта были направлены обращения экипажа с требованием о списании и выплате задолженности по заработной плате. Второго июля судно задержали до полной выплаты долгов экипажу", — сказал Осичанский.

По его словам, сегодня на судне должна закончиться погрузка, и оно будет стоять до тех пор, пока морякам не выплатят долги. Осичанский отметил, что точную сумму долга пока не удалось уточнить, но, по предварительным подсчетам, она составляет не менее 60-80 тысяч долларов.

По поводу репатриации экипажу было разъяснено, что морякам придётся находиться на карантине 14 дней после списания. Кроме того, четырех моряков в порту осмотрел врач и выявил обострение ряда хронических заболеваний у матроса и повара, назначив им лечение. Медицинских показаний для срочной репатриации не было, добавил собеседник агентства.