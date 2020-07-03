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Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Под Самарой пожар на газопроводе стал причиной эвакуации жителей села Верхняя Подстепновка. Во время ремонтных работ в Волжском районе Самарской области бригада повредила незаконную врезку, в результате чего возникло возгорание. Огромный столб пламени, вырвавшийся из трубы, долго не могли потушить. Соответствующее видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life Shot.
В ликвидации последствий аварии было задействовано 53 человека и 18 единиц спецтехники. Сообщается, что в целях безопасности временно перекрыли участок ближайшей автодороги.
Происшествия , Видео , Пожары , Самара , Самарская Область
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