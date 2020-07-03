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Россиянка с любовником напилась и потеряла ребенка на реке 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
Пьяная россиянка потеряла ребенка на реке
Фото: Следственный комитет
Четырехлетний ребенок пропал без вести, пока его мать распивала алкогольные напитки со своим сожителем на берегу реки в Тыве. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по республике.
Вчера женщина и ее сожитель распивали алкоголь, начиная примерно с 10:00 по местному времени, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района Тывы. Около 17:00 женщина заметила отсутствие своего четырехлетнего сына, а примерно в 18:00 сообщила об этом в правоохранительные органы.
«Об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения», — отметили в СК.
Следственные органы инициировали проведение доследственной проверки по факту исчезновения ребенка. На место происшествия были направлены наиболее опытные криминалисты. Они осмотрели местность, опросили местных жителей, привлекли к поискам сотрудников поисково-спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России и намерены привлечь еще и местных жителей.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении СК.
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Происшествия , Криминал , МЧС , МВД
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