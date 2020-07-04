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В Норильске вывезли ещё 3,2 тысячи тонн загрязнённого грунта 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
3,2 тысячи тонн грунта вывезли за сутки в Норильске
Фото: РИА Новости
В Норильске с места разлива нефтепродуктов за сутки вывезли ещё 3,2 тыс. тонн загрязнённого грунта и собрали 28 кубометров топливно-водяной смеси, сообщили в оперативном штабе.
«За сутки собрано топливно-водяной смеси 28 кубометров, всего 33 160 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 200 т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 179 102 т», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в Росприроднадзоре заявили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) предоставила недостоверную информацию о воздействии на окружающую среду при работе.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.
16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. Однако на месте продолжаются работы по очистке поверхности малых водоёмов.
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Происшествия , Норникель , ИТАР-ТАСС , Норильск
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