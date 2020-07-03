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Поселок в Самарской области эвакуируют из-за утечки газа 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Поселок под Самарой эвакуируют из-за утечки газа
Фото: ТАСС
Жителей поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуируют спасатели из-за крупной утечки газа в газопроводе, которая была вызвана незаконной врезкой, передает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.
"Эвакуируют 1 500 человек, 18 многоквартирных домов плюс частный сектор. Точка аварии [находится] в 400 метрах от населенного пункта. [Угроза] пока сохраняется, поэтому эвакуируем", — сказали в администрации поселка.
В настоящее время место утечки оцеплено спасателями, специалисты проводят отжиг газа, чтобы снизить давление в трубе.
По данным экстренных служб, утечка произошла после повреждения неизвестными лицами незаконной врезки в газопровод.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Самарская Область
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