Поселок под Самарой эвакуируют из-за утечки газа

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Жителей поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуируют спасатели из-за крупной утечки газа в газопроводе, которая была вызвана незаконной врезкой, передает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.

"Эвакуируют 1 500 человек, 18 многоквартирных домов плюс частный сектор. Точка аварии [находится] в 400 метрах от населенного пункта. [Угроза] пока сохраняется, поэтому эвакуируем", — сказали в администрации поселка.

В настоящее время место утечки оцеплено спасателями, специалисты проводят отжиг газа, чтобы снизить давление в трубе.

По данным экстренных служб, утечка произошла после повреждения неизвестными лицами незаконной врезки в газопровод.