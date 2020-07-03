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Не менее 19 человек погибли из-за ливня на юго-западе Китая 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
19 человек погибли из-за ливня в Китае
Фото: Reuters
По меньшей мере 19 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе КНР, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правительства.
Еще три человека числятся пропавшими без вести.
По данным правительства, в пострадавшем районе ведут работы организации по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудники полиции, пожарные и медики. Пострадавшим раздают минеральную воду, рис и товары первой необходимости.
26 июня на уезд Мяньнин обрушился ливень, который привел к наводнению в городе Ихай. В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек.
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Происшествия , Синьхуа , Китай
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