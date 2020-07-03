19 человек погибли из-за ливня в Китае

Все новости на карте

По меньшей мере 19 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе КНР , передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правительства.

Еще три человека числятся пропавшими без вести.

По данным правительства, в пострадавшем районе ведут работы организации по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудники полиции, пожарные и медики. Пострадавшим раздают минеральную воду, рис и товары первой необходимости.

26 июня на уезд Мяньнин обрушился ливень, который привел к наводнению в городе Ихай. В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек.