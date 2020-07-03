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Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В 450 евро оценил москвич украденные часы
Фото: РИА Новости
Московская полиция проводит проверку сообщения о грабеже, в ходе которого мужчина лишился дорогих часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 17:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Мастеровой, 2/6 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали часы, которые, с его слов, представляют большую материальную ценность", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, москвич подал в интернете объявление о продаже часов за 450 тысяч евро. На назначенной встрече произошёл грабеж.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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