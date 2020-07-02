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Основателю «Омбудсмена полиции» продлили срок ареста 

Газета.Ru и ещё 5 22 минуты назад
«Омбудсмену полиции» продлили срок ареста
Фото: соцсети
Дорогомиловский суд Москвы продлил срок задержания под арестом администратору и основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, который проходит по делу о вымогательстве, передает ТАСС.
Суд решил, что Воронцов пробудет под арестом еще месяц, то есть до 6 августа.
В ходе судебного заседания мужчина просил изменит ему пресечения на более мягкую, так как он нуждается в лечении и не намерен скрываться от следствия.
Ранее сообщалось, что Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей.
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Происшествия , Владимир Воронцов , ИТАР-ТАСС , Москва
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