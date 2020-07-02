«Омбудсмену полиции» продлили срок ареста

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок задержания под арестом администратору и основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову , который проходит по делу о вымогательстве, передает ТАСС.

Суд решил, что Воронцов пробудет под арестом еще месяц, то есть до 6 августа.

В ходе судебного заседания мужчина просил изменит ему пресечения на более мягкую, так как он нуждается в лечении и не намерен скрываться от следствия.

Ранее сообщалось, что Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей.