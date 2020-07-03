Подругу миллионера-педофила уличили в торговле людьми

Британской подданной Гилейн Максвелл грозит лишение свободы на срок до 35 лет в случае признания в США виновной в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации девушек, включая несовершеннолетних. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на попавшую в ее распоряжение служебную записку об аресте Максвелл в четверг в штате Нью-Гэмпшир.

Согласно этому документу, прокуратура требует оставить бывшую любовницу Эпштейна под стражей до судебного разбирательства. Сторона обвинения считает, что обвиняемая, оказавшись на свободе, непременно попытается скрыться от правосудия. За последние три года Максвелл совершала международные перелеты не менее 15 раз, воспользовавшись своими обширными связями, тремя паспортами и крупными денежными средствами.

Прокуратура перечислила приемы, с помощью которых британка скрывалась от властей с момента предъявления обвинений Эпштейну в прошлом году. По версии обвинения, Максвелл дважды меняла место фактического проживания, сменила основной номер сотовой связи, адрес электронной почты, а также заказывала доставку себе корреспонденции и приобретенных товаров на вымышленное имя.

"В последнее время обвиняемая, судя по всему, скрывалась на объекте недвижимости площадью 63,1 га, полностью купленном за наличные в декабре 2019 года через анонимную компанию в Бредфорде, штате Нью-Гэмпшир", — цитирует документ телекомпания.

Максвелл — дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Как сообщила в четверг прокурор Одри Стросс, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном, в том числе в период вменяемых ей в вину деяний в 1994-1997 годы. По данным прокуратуры, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию. Сообщница финансиста умело влияла на жертв, пользуясь жизненным опытом и психологическими приемами. Обвиняемая отказалась оспаривать правомочность своего ареста в Нью-Гэмпшире и переводится в город Нью-Йорк для суда.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.