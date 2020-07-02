Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара
Фото: Соцсети
Движение по Тверской улице в Москве перекрыли в обе стороны из-за пожара в доме № 24, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
В Twitter ЦОДД указывается, что «Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца».
Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы. Объезжайте! pic.twitter.com/4jyPACXV6c
— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020
«Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», — отмечается в публикации.
В экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась с 200 до 300 кв. метров, угроза распространения огня сохраняется, передает ТАСС.
Пламя уже распространилось со второго на третий и четвертый этажи здания, которое было построено в 1890 году. Пожару присвоен четвертый номер сложности (самый высокий для Москвы — пятый).
Возгорание возникло в четверг днем на втором этаже шестиэтажного здания на Тверской улице, 24. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 50 кв. м.
Горит бывшее жилое здание, оно находится на реконструкции. Рассматривается версия нарушения техники безопасности при ремонтных работах, в том числе противопожарных требований.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В центре Москвы загорелось 130-летнее здание В центре Москвы загорелось 130-летнее здание В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов В Москве произошла драка матерей на детской площадке В Москве произошла драка матерей на детской площадке
Комментарии
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
В S7 прокомментировали сближение самолетов
В S7 прокомментировали сближение самолетов
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение